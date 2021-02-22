Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 21 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 169 человек. Всего в столице 134 675 случаев заражения Covid-19.
За сутки в столице умерло восемь пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 581 умершего. В то же время выздороветь удалось 122 больным, в общем – 91 925.
Кто заболел:
- 96 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 67 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
- три девочки в возрасте от 12 до 16 лет;
- трое мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
В больницы были госпитализированы 42 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Святошинском (по 35 случаев), в Деснянском (23) и Днепровском (22) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.