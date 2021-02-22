Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 21 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 169 человек. Всего в столице 134 675 случаев заражения Covid-19.

За сутки в столице умерло восемь пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 581 умершего. В то же время выздороветь удалось 122 больным, в общем – 91 925.

Кто заболел:

96 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

67 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

три девочки в возрасте от 12 до 16 лет;

трое мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В больницы были госпитализированы 42 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Святошинском (по 35 случаев), в Деснянском (23) и Днепровском (22) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: