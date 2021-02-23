По состоянию на 23 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 454 человек. Всего в столице 135 129 случаев заражения Covid-19.
За сутки в столице умерло 15 пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 596 умерших. В то же время выздороветь удалось 378 больным, в общем – 92 303.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.