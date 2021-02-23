По состоянию на 23 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 454 человек. Всего в столице 135 129 случаев заражения Covid-19.

За сутки в столице умерло 15 пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 596 умерших. В то же время выздороветь удалось 378 больным, в общем – 92 303.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: