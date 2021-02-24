Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 24 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 547 человек. Всего в столице 135 676 случаев заражения Covid-19.

За сутки в столице умерло шесть пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 602 умерших. В то же время выздороветь удалось 195 больным, в общем – 92 498.

Кто заболел:

295 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

226 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

11 девочек в возрасте от 3 до 17 лет;

15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (102), Дарницком (99) и Днепровском (85) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: