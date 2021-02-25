Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 25 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 652 человек. Всего в столице 136 328 случаев заражения Covid-19.

За сутки в столице умерло 18 пациентов с Covid-19, общее количество увеличилось до 2 620 умерших. В то же время выздороветь удалось 343 больным, в общем – 92 841.

Кто заболел:

347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет;

278 мужчин в возрасте от 20 до 92 лет;

11 девочек в возрасте от 2 до 17 лет;

16 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницу госпитализировали 126 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (124), Днепровском (97) и Деснянском (93) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: