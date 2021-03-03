По состоянию на 3 марта коронавирус в Киеве обнаружили еще у 655 человек. Всего в столице опасным вирусом болеют 139 138 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 364 705 человек, выздоровели 1 182 036 человек и провели 6 983 925 ПЦР-тестирований.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: