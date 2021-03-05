По состоянию на 5 марта в Киеве за сутки обнаружили 910 новых случаев коронавируса. Из них госпитализировали в больницы 120 пациентов. За весь период пандемии болезнь диагностировали у 140 916 жителей столицы.

За последние сутки заболели:

495 женщин (18 — 99 лет);

365 мужчин (19 — 87 лет);

31 ребенок (15 девочек и 16 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет).

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 17 человек, общее количество летальных случаев — 2 735. Преодолели болезнь 96 149 киевлян, за последние сутки выздоровели 454 пациента.

Больше всего случаев зафиксировано в Деснянском (162), Дарницком (156) и Подольском (95) районах.

Количество инфицирований ежедневно растет. В предыдущий день, 4 марта, количество заболевших составило 868. 3 марта Минздрав Украины подтвердил, что за сутки 655 жителей столицы заболели коронавирусом.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: