PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

910 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 5 марта в Киеве за сутки обнаружили 910 новых случаев коронавируса. Из них госпитализировали в больницы 120 пациентов. За весь период пандемии болезнь диагностировали у 140 916 жителей столицы.

Коронавирус, карантин

За последние сутки заболели:

  • 495 женщин (18 — 99 лет);
  • 365 мужчин (19 — 87 лет);
  • 31 ребенок (15 девочек и 16 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет).

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 17 человек, общее количество летальных случаев — 2 735. Преодолели болезнь 96 149 киевлян, за последние сутки выздоровели 454 пациента.

Больше всего случаев зафиксировано в Деснянском (162), Дарницком (156) и Подольском (95) районах.

коронавірус у Києві 5 березня

Количество инфицирований ежедневно растет. В предыдущий день, 4 марта, количество заболевших составило 868. 3 марта Минздрав Украины подтвердил, что за сутки 655 жителей столицы заболели коронавирусом.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка