Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 22 марта в Киеве за сутки обнаружили 349 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 152 986 человек.
За сутки от осложнений Covid-19 умерли 20 человек, за весь период пандемии — 3 082. Преодолели болезнь уже 101 944 киевлянина, за сутки выздоровели 492 пациента.
Кто заболел:
- 199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;
- 131 человек в возрасте от 18 до 83 лет;
- 12 девочек от 5 до 17 лет;
- 7 мальчиков от 5 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (119), Шевченковском (50) и в Оболонском (41) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.