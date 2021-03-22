Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 22 марта в Киеве за сутки обнаружили 349 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 152 986 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 20 человек, за весь период пандемии — 3 082. Преодолели болезнь уже 101 944 киевлянина, за сутки выздоровели 492 пациента.

Кто заболел:

199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;

131 человек в возрасте от 18 до 83 лет;

12 девочек от 5 до 17 лет;

7 мальчиков от 5 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (119), Шевченковском (50) и в Оболонском (41) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: