ШАГ 1. Выбираем аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК) для оформления подписи онлайн
Сейчас в Украине 24 аккредитованных центров сертификации ключей, через которые физическое или юридическое лицо может оформить обычную цифровую подпись, обратившись лично с пакетом документов.
Например, если вы впервые обращаетесь за такой услугой в АЦСК Государственной налоговой службы, сделать это онлайн невозможно – вы должны прийти в один из пунктов, подать регистрационную карточку установленного образца, копии паспорта и кода.
Если же у вас есть действующие ключи АЦСК ГНС, полученные ранее, а регистрационные данные не менялись, можно дистанционно сформировать ЭЦП с помощью программы Пользователь ЦСК-1 или на сайте поставщика доверительных электронных услуг.
Однако нам надо оформить сертификат быстро, то есть онлайн, а это возможно только через так называемый BankID двух государственных банков, которые имеют официальные АЦСК. Выбираем АЦСК Приватбанка. Это быстро и бесплатно. Для этого не нужны документы — только карта или счет.
ШАГ 2. Определяемся, какая ЭЦП нам нужна — для физического или юридического лица
Надо для себя решить, какая подпись нужна. От этого зависит, где будем ее создавать — в личном кабинете Приват24 для физического лица или юридического.
Если зайти на электронный портал, подписать документы, подать декларацию о доходах — достаточно ключа физического лица. Поэтому мы выбираем первый вариант.
Если подписать платежку, принять участие в электронных торгах – это должна быть ЭЦП юридического лица. И для этого уже необходимо иметь счет в банке.
ШАГ 3. Создаем сертификат ЭЦП в Приват24
Заходим в Приват24, введя свой номер телефона и пароль, которые подвязаны к карточке, выбираем Все услуги, вкладку Бизнес, дальше – Загрузить сертификат.
ШАГ 4. Заполняем заявку на получение сертификата
В новом окне появится ваше полное ФИО, населенный пункт, область и электронный адрес.
Проверяем эти данные. Если они указаны корректно — жмем Данные верны.
ШАГ 5. Сохраняем ключ на компьютере
Система предложит выбрать директорию для хранения ключей – это может быть папка на компьютере.
На следующем этапе формируем пароль для ключа (не менее восьми символов). Вводим его дважды, жмем — Далее.
Ждем СМС-подтверждение о формировании электронной подписи в виде кода, который надо ввести в кабинете.
Ставим галочку о согласии с условиями и правилами предоставления услуг, нажимаем Далее.
ШАГ 6. Получаем готовый сертификат
Откроется окно с сообщением о том, что заявка на получение сертификата успешно обработана.
Ниже будет указан серийный номер сертификата ЭЦП и срок действия — один год с момента оформления.
На этом генерация подписи завершена. Ее не стоит хранить на жестком диске компьютера – лучше перенести на чистую флешку, чтобы никто не смог скопировать.
ШАГ 7. Используем электронную подпись по назначению
Например, если нам нужно подать декларацию о доходах, заходим в свой личный кабинет на сайте Государственной налоговой службы с помощью ЭЦП. Для этого выбираем аккредитованный центр сертификации ключей, в котором мы получили личный ключ электронной цифровой подписи (в этом случае — АЦСК Приватбанка), выбираем ключ с электронного носителя и вводим пароль защиты.