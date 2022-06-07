Сейчас в Украине 24 аккредитованных центров сертификации ключей, через которые физическое или юридическое лицо может оформить обычную цифровую подпись, обратившись лично с пакетом документов.

Например, если вы впервые обращаетесь за такой услугой в АЦСК Государственной налоговой службы, сделать это онлайн невозможно – вы должны прийти в один из пунктов, подать регистрационную карточку установленного образца, копии паспорта и кода.

Если же у вас есть действующие ключи АЦСК ГНС, полученные ранее, а регистрационные данные не менялись, можно дистанционно сформировать ЭЦП с помощью программы Пользователь ЦСК-1 или на сайте поставщика доверительных электронных услуг.

Однако нам надо оформить сертификат быстро, то есть онлайн, а это возможно только через так называемый BankID двух государственных банков, которые имеют официальные АЦСК. Выбираем АЦСК Приватбанка. Это быстро и бесплатно. Для этого не нужны документы — только карта или счет.