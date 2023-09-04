Как обжаловать решение ВВК и сколько времени на это дается: объяснение адвоката

Как только военнообязанный получает повестку, он должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, предоставить все необходимые данные и документы. Если оснований для отсрочки от мобилизации нет, то выписывается повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

После этой процедуры комиссия должна выдать на руки заключение о пригодности или непригодности особы к службе. Но что делать в случае несогласия с решением ВВК — Фактам ICTV рассказал глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры, адвокат Ростислав Кравец.

Можно ли обжаловать решение ВВК

Из практики Кравца, обжалование выводов ВВК вполне реально, особенно, если имеется очевидное нарушение.

— Три раза обжаловал решение ВВК. Человек ходить не может, а его годным признают. Один получил ранение, не может руку поднять, шею повернуть — и тоже годен, при этом он артиллерист. Там невооруженным глазом смотришь на этих людей, и все понятно становится. В этих конкретных случаях решение удалось обжаловать, — говорит адвокат.

Как обжаловать решение ВВК

Он отмечает, что все основания на обжалование, пригодность или непригодность к военной службе указаны в приказе №402 Министерства обороны Украины. Согласно им, призывник может бороться за свои права в досудебном или судебном порядке. То есть обратиться или в центральную военно-врачебную комиссию, военно-врачебную комиссию высшего уровня, или же непосредственно в суд.

— Советую пытаться обжаловать решение в высшей по рангу ВВК, так будет быстрее. То есть, если вам ВВК в районе или ВВК при местном ТЦК провела непосредственный медосмотр, то надо обращаться в ВВК области или ВВК города Киева, если ВВК области приняла соответствующее решение — то в ВВК региона. Любое решение ВВК может пересмотреть сразу центральная военно-врачебная комиссия, — говорит Кравец.

Если же вы оспариваете решение ВВК через суд, то помните, что данное ведомство не может установить непригодность призывника к службе. Суд лишь отменяет решение и обязывает повторно пройти соответствующих врачей.

— Суд — не врач, он не может принять решение о том, что вы непригодны к военной службе. Это также нужно понимать. Поэтому лучше обращаться во внесудебном порядке, если уж так не получилось обжаловать, то, конечно, последним шансом является решение суда, — добавляет эксперт в области права.

Кроме того, перед тем как начинать процедуру, стоит определить цель обжалования.

— Нужно понять, за что именно вы боретесь, то есть цель этого обжалования, потому что лиц, которые имеют ограниченную пригодность, также могут направлять в зону боевых действий, нести службу и для защиты страны. Все это возможно, и все это может происходить. Тем более обжалование никоим образом не приостанавливает мобилизацию, направление воинской части, — говорит адвокат.

Какие документы нужны

Для того, чтобы обжаловать решение ВВК, нужно предоставить следующие документы:

заявление;

все медицинские документы, которые не были учтены ВВК;

выписку заключения ВВК.

В заявлении следует кратко изложить, с какими именно положениями в заключении ВВК вы не согласны, и указать персональные данные — ФИО, адрес, номер телефона.

Эти документы нужно направить заказным письмом в ВЛК высшего ранга. Также можно отправить и по электронной почте, но при наличии электронной подписи.

Если будут выявлены нарушения в процедуре предоставления медицинского заключения о годности к службе, то предыдущее решение ВВК будет отменено, а военнообязанный направлен на повторный медосмотр.

В среднем процедура может занять 1,5-3 месяца.

Сколько времени есть на обжалование ВВК

Время на обжалование решения ВВК в досудебном порядке неограниченно, в отличие от судебного.

— Формально время неограниченно. Кто-то говорит месяц, кто-то говорит шесть месяцев, но здесь вопрос сроков будет исключительно в случае обращения в суд. То есть, если вы проводите обжалование в досудебном порядке, через высшую комиссию, то там сроков нет, если обжалуете в судебном порядке, то общий срок шесть месяцев, — говорит Кравец.

Нужно ли обращаться к адвокату

Призывник может и самостоятельно заниматься обжалованием решения ВВК, но желательно все же делать это с адвокатским сопровождением, особенно, если рассмотрение происходит в суде. Но это должно быть юридическое лицо, которое специализируется именно на таких делах.

— К обычному адвокату обращаться не имеет смысла, ведь это достаточно специфическая тема. Но можно разобраться и самостоятельно в этой теме, если на то есть время и силы, — добавляет Кравец.

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