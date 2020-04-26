Станом на 26 квітня у світі зафіксовано 2 897 645 випадків зараження коронавірусом. З них 202 880 осіб померли, одужали 816 685 людей.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 — 939 053 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 223 759 осіб, померло – 22 902.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 195 351 випадок зараження на коронавірус.

Читайте: До якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи



У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 909 людей. Країна перебуває вже на дев’ятому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія, Іран та Туреччина.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.30 25 квітня відомо про 8 125 хворих в країні.

Загалом 201 особа померла, а 782 пацієнта одужали. За добу виявлено 478 нових випадків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.