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Факти / Україна / Політика

Коли Рада збереться на перше засідання – можлива дата

Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня – початку вересня, прогнозує глава партії Слуга народу, кандидат у нардепи Дмитро Разумков.

Верховна Рада

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що народні депутати зберуться на перше засідання наприкінці серпня або на початку вересня.

Свій прогноз він пояснив можливим затягуванням підбиття підсумків парламентських виборів через суди щодо порушень.

Водночас Разумков підкреслив, що це об’єктивна реальність, а не спроба з боку ЦВК затягнути процес.

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– Оптимістичним є варіант, як пропонував президент, – 24 серпня. Але подивимося, як будуть розгортатися події. Якась остаточна дата не визначена, – сказав він, додавши, що робоча група розпочне підготовку першого засідання після оголошення результатів виборів народних депутатів.

До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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