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Факти / Погода

+5 і мокрий сніг: якою буде погода в Україні на вихідні (КАРТА)

У суботу, 25 січня, майже у всіх областях буде тепла і ясна погода.

На північному сході, у Луганській, Харківській, Сумській та Черігівській областях пройдуть дощі, місцями – мокрий сніг.

Температура вдень становитиме 1°…3°, а вночі -1°…1°.

Читайте: Тепло і сонячно: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

У неділю, 26 січня, по всій території України очікується погода без опадів, буде хмарно з проясненнями.

Повітря прогріється до 2°…4° вдень, і -1°…1° вночі.

У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях, а також у Криму буде ще тепліше – денна температура підніметься 5°… 7°.

Раніше Факти ICTV писали про прогноз погоди на зиму в Україні.

Джерело: Гідрометцентр

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