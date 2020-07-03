Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Станом на 3 липня Covid-19 підтвердили ще у 105 людей.
Загальна кількість хворих у столиці сягнула 5 347 випадків.
Загалом від початку епідемії у столиці померли 112 людей, за минулу добу – один хворий. Побороли недугу 1 733 пацієнти, за минулу добу одужала ще 91 людина.
Загалом у Києві на коронавірус хворіють 3 502 людини.
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Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23. У Дарницькому – 18.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 590 хворих;
- Шевченківський район – 429 хворих;
- Солом’янський район – 508 хворих;
- Дніпровський район – 606 хворих;
- Святошинський район – 457 хворих;
- Деснянський район – 644 хворий;
- Подільський район – 364 хворих;
- Голосіївський район – 405 хворих;
- Оболонський район – 474 хворих;
- Дарницький район – 870 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок п’ятниці, 3 липня, виявлено 876 нових випадків інфікування коронавірусом, 27 осіб померли, 505 одужали.
Нині хворіє 24 649 осіб, що на 372 більше, ніж днем раніше.