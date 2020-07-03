Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Станом на 3 липня Covid-19 підтвердили ще у 105 людей.

Загальна кількість хворих у столиці сягнула 5 347 випадків.

Загалом від початку епідемії у столиці померли 112 людей, за минулу добу – один хворий. Побороли недугу 1 733 пацієнти, за минулу добу одужала ще 91 людина.

Загалом у Києві на коронавірус хворіють 3 502 людини.

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Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23. У Дарницькому – 18.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 590 хворих;

Шевченківський район – 429 хворих;

Солом’янський район – 508 хворих;

Дніпровський район – 606 хворих;

Святошинський район – 457 хворих;

Деснянський район – 644 хворий;

Подільський район – 364 хворих;

Голосіївський район – 405 хворих;

Оболонський район – 474 хворих;

Дарницький район – 870 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок п’ятниці, 3 липня, виявлено 876 нових випадків інфікування коронавірусом, 27 осіб померли, 505 одужали.

Нині хворіє 24 649 осіб, що на 372 більше, ніж днем ​​раніше.