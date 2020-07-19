У Києві 19 липня зафіксували 87 нових хворих на коронавірус.
Сьогодні у столиці вже 6 884 підтверджених випадки захворювання.
Хто захворів за останню добу:
- 44 жінки – від 21 до 83 років;
- 39 чоловіків – від 19 до 62 років;
- чотири хлопчики – від 1 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів, решта – на самоізоляції.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 546;
- Дарницький – 1 130;
- Деснянський – 854;
- Дніпровський – 805;
- Оболонський – 590;
- Печерський – 695;
- Подільський – 455;
- Святошинський – 585;
- Солом’янський – 629;
- Шевченківський – 595.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 19 липня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 липня, захворювання підтвердили у 731 людини.
За час пандемії захворіли 58 842 українця.
Померли від вірусу 1 485 осіб, одужали – 30 879.