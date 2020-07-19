У Києві 19 липня зафіксували 87 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні у столиці вже 6 884 підтверджених випадки захворювання.

Хто захворів за останню добу:

44 жінки – від 21 до 83 років;

39 чоловіків – від 19 до 62 років;

чотири хлопчики – від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 546;

Дарницький – 1 130;

Деснянський – 854;

Дніпровський – 805;

Оболонський – 590;

Печерський – 695;

Подільський – 455;

Святошинський – 585;

Солом’янський – 629;

Шевченківський – 595.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 19 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 липня, захворювання підтвердили у 731 людини.

За час пандемії захворіли 58 842 українця.

Померли від вірусу 1 485 осіб, одужали – 30 879.