Станом на 25 серпня у столиці вже 12 153 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 130 жителів Києва.
За останню добу захворіли:
- 72 жінки віком від 19 до 75 років;
- 50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;
- дві дівчинки 6 та 14 років та шість хлопчиків від 8 до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби потрапили 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 27 осіб. Всього коронавірус подолали 3 853 мешканця Києва.
Найбільша кількість випадків захворювання зафіксована в Оболонському районі — 24, в Деснянському та Дніпровському районах — по 20, Дарницькому та Святошинському — по 15.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 25 серпня:
- Голосіївський – 958;
- Дарницький – 1 970;
- Деснянський – 1 508;
- Дніпровський – 1 440;
- Оболонський – 1 106;
- Печерський – 1 069;
- Подільський – 763;
- Святошинський – 1 051;
- Солом’янський – 1 327;
- Шевченківський – 961.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 25 серпня за добу зафіксували ще 1 658 випадків. Загалом в Україні вже 108 415 хворих.
Водночас повністю одужало вже 52 870 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 346 осіб.