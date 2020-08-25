Станом на 25 серпня у столиці вже 12 153 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 130 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

72 жінки віком від 19 до 75 років;

50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;

дві дівчинки 6 та 14 років та шість хлопчиків від 8 до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби потрапили 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 осіб. Всього коронавірус подолали 3 853 мешканця Києва.

Найбільша кількість випадків захворювання зафіксована в Оболонському районі — 24, в Деснянському та Дніпровському районах — по 20, Дарницькому та Святошинському — по 15.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 25 серпня:

Голосіївський – 958;

Дарницький – 1 970;

Деснянський – 1 508;

Дніпровський – 1 440;

Оболонський – 1 106;

Печерський – 1 069;

Подільський – 763;

Святошинський – 1 051;

Солом’янський – 1 327;

Шевченківський – 961.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 25 серпня за добу зафіксували ще 1 658 випадків. Загалом в Україні вже 108 415 хворих.

Водночас повністю одужало вже 52 870 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 346 осіб.