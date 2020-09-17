Станом на 17 вересня у Києві виявили 379 нових хворих на Covid-19.

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 449.

За час пандемії від вірусу померли 296 киян, за добу – п’ятеро людей. Одужати вдалося 5 601 мешканцю Києва, за добу – 82 пацієнтам.

Хто захворів за добу:

208 жінок – від 18 до 76 років;

130 чоловіків – від 18 до 83 рокiв;

20 дівчаток – від 7 місяців до 16 років;

21 хлопчик – від 3 років до 17.

До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт, решта – лікується вдома.

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Найбільше нових випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі – 72;

Дніпровському районі – 59;

Деснянському районі – 55.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: