Станом на 17 вересня у Києві виявили 379 нових хворих на Covid-19.
Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 449.
За час пандемії від вірусу померли 296 киян, за добу – п’ятеро людей. Одужати вдалося 5 601 мешканцю Києва, за добу – 82 пацієнтам.
Хто захворів за добу:
- 208 жінок – від 18 до 76 років;
- 130 чоловіків – від 18 до 83 рокiв;
- 20 дівчаток – від 7 місяців до 16 років;
- 21 хлопчик – від 3 років до 17.
До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт, решта – лікується вдома.
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у:
- Дарницькому районі – 72;
- Дніпровському районі – 59;
- Деснянському районі – 55.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.