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Факти / Lifestyle

День вчителя 2020: привітання в картинках

Традиційно в Україні святкують День вчителя в першу неділю жовтня. Цьогоріч свято припадає на 4 жовтня.

Ініціатива відзначати День працівників освіти (офіційна назва) у світі з’явилася ще у ХІХ столітті. Тоді в цей день вшановували видатних освітян або окремі події в галузі освіти.

Україна почала святкувати День вчителя у складі ССРР у 1965 році. З початку утворення незалежної держави це свято задокументоване указом президента України про День працівників освіти у 1994 році.

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Факти ICTV створили привітання у картинках до Дня вчителя, аби ви могли зробити приємно найкращим педагогам, що вас оточують.

картинки з днем вчителя

день вчителя картинки

привітання з днем вчителя в картинках

привітання з днем вчителя

з днем вчителя 2020 привітання

До підготовки подарунку педагогу потрібно підійти серйозно. Адже він має відповідати тематиці свята та виражати вашу вдячність і повагу. Ми підготували для вас ідеї бюджетних подарунків на День вчителя, які стануть їм у нагоді.

Фото: Pixabay

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