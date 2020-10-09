9 жовтня у Києві зафіксували 567 нових випадків зараження Covid-19, що стало новим антирекордом.
Загалом у столиці 26 463 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 463 киян, за добу – 10 хворих.
Одужати вдалося 9 411 мешканцям Києва, за день – 295 особам.
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Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.