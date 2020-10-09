9 жовтня у Києві зафіксували 567 нових випадків зараження Covid-19, що стало новим антирекордом.

Загалом у столиці 26 463 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 463 киян, за добу – 10 хворих.

Одужати вдалося 9 411 мешканцям Києва, за день – 295 особам.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: