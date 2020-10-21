Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

21 жовтня у Києві зафіксували 559 нових випадки зараження Covid-19.
Загалом у столиці 31 869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 627 людей, за добу – 23 киянина. Усього коронавірус подолали 11 115 мешканців Києва, за добу – 199.
Захворіли:
- 294 жінки віком від 18 до 87 років;
- 221 чоловік віком від 18 до 90 років;
- 20 дівчаток від 1 до 17 років;
- 24 хлопчики від 2 до 17 років.
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До лікарень столиці госпіталізували 63 пацієнта.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 139, у Дніпровському – 78 та Печерському районі – 66.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.