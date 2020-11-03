Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 3 листопада у Києві зафіксували 789 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник за весь час пандемії.
Загалом у столиці 39 534 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 799 людей, за добу – 12 українців. Усього коронавірус подолали 13 153 мешканця Києва, за останню добу – 229 осіб.
Захворіли:
- 465 жінок віком від 18 до 85 років;
- 270 чоловіків віком від 19 до 91 року;
- 24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років;
- 30 хлопчиків від 2 до 17 років.
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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Деснянському районі – 158, Солом‘янському – 120 та Дніпровському – 115.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.