Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 3 листопада у Києві зафіксували 789 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник за весь час пандемії.

Загалом у столиці 39 534 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 799 людей, за добу – 12 українців. Усього коронавірус подолали 13 153 мешканця Києва, за останню добу – 229 осіб.

Захворіли:

465 жінок віком від 18 до 85 років;

270 чоловіків віком від 19 до 91 року;

24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років;

30 хлопчиків від 2 до 17 років.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Деснянському районі – 158, Солом‘янському – 120 та Дніпровському – 115.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: