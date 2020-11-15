День працівників сільського господарства в Україні: привітання в СМС і картинках

День працівників сільського господарства в Україні відзначають щороку у третю неділю листопада. У 2020 році свято припадає на 15 листопада.
Свято заснував у жовтні 1993 року президент Леоніда Кравчука, щоб підтримати українців, які задіяні в цій сфері.
Сільське господарство в Україні – це дуже масштабна сфера, бо кожен рік на неї припадає близько 15% ВВП країни, а також є однією з провідних експортних галузей.
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Вся справа у кліматичних умовах: у багатьох регіонах довгий вегетативний період і висока якість ґрунтів. Адже в Україні знаходиться 32 млн га чорнозему, а це третина орних земель Європи.
Україна на третьому місці у світі з експорту кукурудзи та на п’ятому – з експорту пшениці.
Не пропустіть можливість привітати всіх причетних до цього свята. Для цього Факти ICTV створили привітання з Днем працівника сільського господарства в СМС і картинках.
З днем сільського господарства
Від душі усіх вітаємо.
Гарних успіхів в усьому
Та врожаїв вам бажаємо!
Хай щастить в робочій праці
Та в сім’ї добро панує.
Злагода, здоров’я, щастя
У житті завжди існує!
Сьогодні чудове свято — День робітника сільського господарства України! Хочу привітати вас із цим святом. Нехай врожаї будуть багаті, а засіви — добрі, нехай кожен праця приносить радість та чудові плоди, нехай кожен день буде сонячним та добрим! Успіхів на роботі, та добробуту в родині!
Важливим є аграрне виробництво,
Годує воно щедро кожен рік,
Велику справу робить в Україні
Сільського господарства робітник.
В цей день святковий щиро побажаю
Нехай в житті не буде перешкод,
Ніщо не шкодить вдалому врожаю,
Родючим буде в кожного город.
Хто врожай для нас збирає,
За землею доглядає,
Сіє, жне і не дрімає,
Ясне сонечко чекає?
Тільки ви завжди в трудах,
Серед вас нема невдах.
Кожну зерен насінину
Бережете, мов дитину.
Хай вам Бог додасть снаги,
Зникнуть люті вороги,
А земля дає врожай,
Щоби був плодючим край.
Свята у листопаді 2020
У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.
Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.
Які ще будуть свята у листопаді 2020, дивіться у нашому матеріалі.