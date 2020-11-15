День працівників сільського господарства в Україні: привітання в СМС і картинках

День працівників сільського господарства в Україні відзначають щороку у третю неділю листопада. У 2020 році свято припадає на 15 листопада.

Свято заснував у жовтні 1993 року президент Леоніда Кравчука, щоб підтримати українців, які задіяні в цій сфері.

Сільське господарство в Україні – це дуже масштабна сфера, бо кожен рік на неї припадає близько 15% ВВП країни, а також є однією з провідних експортних галузей.

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Вся справа у кліматичних умовах: у багатьох регіонах довгий вегетативний період і висока якість ґрунтів. Адже в Україні знаходиться 32 млн га чорнозему, а це третина орних земель Європи.

Україна на третьому місці у світі з експорту кукурудзи та на п’ятому – з експорту пшениці.

Не пропустіть можливість привітати всіх причетних до цього свята. Для цього Факти ICTV створили привітання з Днем працівника сільського господарства в СМС і картинках.

З днем сільського господарства

Від душі усіх вітаємо.

Гарних успіхів в усьому

Та врожаїв вам бажаємо!

Хай щастить в робочій праці

Та в сім’ї добро панує.

Злагода, здоров’я, щастя

У житті завжди існує!

Сьогодні чудове свято — День робітника сільського господарства України! Хочу привітати вас із цим святом. Нехай врожаї будуть багаті, а засіви — добрі, нехай кожен праця приносить радість та чудові плоди, нехай кожен день буде сонячним та добрим! Успіхів на роботі, та добробуту в родині!

Важливим є аграрне виробництво,

Годує воно щедро кожен рік,

Велику справу робить в Україні

Сільського господарства робітник.

В цей день святковий щиро побажаю

Нехай в житті не буде перешкод,

Ніщо не шкодить вдалому врожаю,

Родючим буде в кожного город.

Хто врожай для нас збирає,

За землею доглядає,

Сіє, жне і не дрімає,

Ясне сонечко чекає?

Тільки ви завжди в трудах,

Серед вас нема невдах.

Кожну зерен насінину

Бережете, мов дитину.

Хай вам Бог додасть снаги,

Зникнуть люті вороги,

А земля дає врожай,

Щоби був плодючим край.

Свята у листопаді 2020

У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.

Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.

Які ще будуть свята у листопаді 2020, дивіться у нашому матеріалі.