Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 24 листопада зафіксували 1 422 нових випадки коронавірусу, всього захворіло 61 640 осіб.
За період пандемії від ускладнень померло 1 173 киянина, за добу – 3о людей.
Водночас вилікуватися вдалося 21 091 пацієнт, за останню добу побороли хворобу 347 мешканців Києва.
Захворіли:
- 865 жінок віком від 18 до 84 років;
- 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв;
- 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років;
- 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.
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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 427, у Подільському — 170, Дарницькому – 159.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.