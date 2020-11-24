Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 24 листопада зафіксували 1 422 нових випадки коронавірусу, всього захворіло 61 640 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1 173 киянина, за добу – 3о людей.

Водночас вилікуватися вдалося 21 091 пацієнт, за останню добу побороли хворобу 347 мешканців Києва.

Захворіли:

865 жінок віком від 18 до 84 років;

471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв;

51 дівчинка від 9 місяців до 17 років;

35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 427, у Подільському — 170, Дарницькому – 159.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: