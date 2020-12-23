Страви на католицьке Різдво 2020: покрокові рецепти

У ніч із 24 на 25 грудня святкуємо католицьке Різдво. В це свято на столі мають стояти 12 страв, які символізують 12 апостолів. Католицьке Різдво – суто сімейне свято, його слід зустрічати з чистими помислами і чистою душею. Католики обов’язково сповідуються перед цим днем і готуються заздалегідь, прибирають в оселі, прикрашають її.

Усі страви мають бути святковими, але пісними, дозволяється їсти рибу та випічку з прісним і дріжджовим тістом.

Факти ICTV зібрали для вас 12 найкращих страв для святкового столу на католицьке Різдво, які зроблять стіл яскравим.

Закуски

У більшості закусок на Різдво присутній оселедець, наприклад:

канапки;

муси;

салати;

оселедцеве масло;

рулет і навіть торт.

Ми пропонуємо зробити ніжний буряковий мус з оселедцем. Невеликий буряк запечіть в духовці у фользі, після чого дайте йому охолонути та очистьте. Подрібнити в блендері до однорідної маси буряк, 200 г філе оселедця, три столових ложки майонезу та одну хрону. В отриману масу додайте розведений в окропі желатин і ще раз змішайте в блендері.

Готовий мус залийте в форми і залиште на ніч в холодильнику.

Другою закускою стане рулет із грибами та сиром. Вона не лише смачна, а й проста та бюджетна.

200 грамів шампіньйонів наріжте та обсмажте на олії разом з цибулиною. На лист лаваша, змащений майонезом, викладіть начинку та складіть навпіл, верхній шар знову промажте майонезом і присипте твердим плавленим сиром із зеленню, знову згорніть, але цього разу рулетом.

Фарширований чорнослив чудово доповнить святковий стіл. Кожен чорнослив промийте і розріжте навпіл до середини, щоб сформувалася кишенька. Для начинки змішайте тертий твердий сир, зелень, подрібнені волоські горіхи, часник і трішки сметани. Нафаршируйте чорнослив і охолодіть перед подачею на стіл.

Гарячі страви

Гарячі пісні страви також можуть бути смачними і поживними. Ми пропонуємо вам приготувати запечену форель з овочами. Страва дуже апетитна на вигляд, а на смак – ще краща.

Для неї очистьте цілу форель від плавців та найбільших кісток, замаринуйте в улюблених спеціях та солі.

Для начинки обсмажте дрібно нарізану цибулю, баклажани, помідори та сушену зелень. Форель нафаршируйте овочами та зашийте розріз. Покладіть на пергамент, розрізом донизу. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці упродовж 30 хвилин.

Рибу можна запікати не тільки цілою, а й подати порційні страви у горщиках. Наприклад, риба в горщиках із солоними огірками стане оригінальною і корисною прикрасою різдвяного столу.

Обсмажте нарізану напівкільцями цибулю на олії. Потім на цій же пательні обсмажте нарізане шматочками філе будь-якої білої риби. 5-6 картоплин розріжте на четвертинки та варіть до закипання, злийте воду.

У горщики покладіть спершу цибулю, потім картоплю, потім рибу, а насамкінець – нарізані шматочками солоні огірки. Залийте розведеною з водою томатною пастою і поставте в духовку на 50 хвилин за найвищої температури.

Іншою смачною і традиційною стравою є пісний борщ. Для початку підготуйте овочі, помийте помідори, буряк, моркву, капусту і картоплю та очистьте. Капусту, буряк, моркву нарізаємо соломкою, картоплю та помідор – кубиками.

У підсолений окріп кидаємо капусту та картоплю і варимо на невеликому вогні. Моркву та цибулю обсмажуємо на пательні з олією, додаємо буряк, цукор і оцет, все тушкуємо 10 хвилин, додаємо помідори і готуємо ще 20 хвилин. Додаємо спеції та часник.

Додаємо до каструлі, перемішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо.

Десерти

Найпростішою стравою є желе з фруктами. Для цього знадобиться будь-який фруктовий сік, желатин, улюблені фрукти, вода та цукор.

Одну столову ложку желатину розвести в склянці холодної води і залишити на годину. В каструлю вилити сік і желатиновий розчин, додати цукор за смаком та нагрівати до розчинення желатину й цукру.

Після цього розлити у креманки, додати шматочки фруктів і залишити до повного застигання.

Якщо ви хочете приготувати не тільки смачну, а й традиційну різдвяну страву, вам обов’язково сподобається кутя.

Для неї потрібно зварити пшеничну крупу, додати протертий мак, мед, родзинки, горіхи та сухофрукти, залити узваром.

Якщо хочеться випічки, можна приготувати маковий рулет. Для цього в традиційний заварний крем додайте побільше маку, змажте бісквіт, скрутіть рулет і дайте охолонути в холодильнику.

Напої

Веселитися в різдвяну ніч можна без алкоголю. Не гірше вина чи горілки зігріють теплий узвар або безалкогольний пунш. Щоб приготувати безалкогольний пунш, просто замініть алкоголь на міцний чорний чай.

Для смачного узвару просто варимо сухофрукти з цукром до закипання, можна замінити цукор на мед.

Гурманам обов’язково сподобається кисіль з журавлини. Для цього 200 г журавлини прогрійте в каструлі кілька хвилин з декількома ложками води, протріть через сито. Отриману макуху варіть у двох літрах води до закипання, додайте цукор та розведену в воді столову ложку крохмалю.

Зніміть з вогню і додайте вичавлений сік.