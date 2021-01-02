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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

293 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 2 січня коронавірус у Києві виявили ще у 293 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 112 649 випадків Covid-19.

За минулу добу померли від хвороби 7 осіб. Усього за період пандемії в столиці 1 942 летальних випадки від коронавірусу. Водночас одужали 142 кияни, усього коронавірус подолали 40 053 мешканці столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: РНБО

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