Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 8 січня коронавірус у Києві виявили ще у 438 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 116 469 випадків Covid-19.

За минулу добу померли 11 людей. Всього коронавірус забрав життя 2 052 киян.

Одужали за минулу добу 126 людей. Всього коронавірус подолали 42 336 мешканців Києва.

Захворіли:

238 жінок віком від 20 до 91 року;

179 чоловіків віком від 20 до 88 років;

8 дівчаток від 8 до 17 років та 13 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 131, в Оболонському — 73 та в Деснянському районі – 58 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: