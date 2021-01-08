Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 8 січня коронавірус у Києві виявили ще у 438 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 116 469 випадків Covid-19.
За минулу добу померли 11 людей. Всього коронавірус забрав життя 2 052 киян.
Одужали за минулу добу 126 людей. Всього коронавірус подолали 42 336 мешканців Києва.
Захворіли:
- 238 жінок віком від 20 до 91 року;
- 179 чоловіків віком від 20 до 88 років;
- 8 дівчаток від 8 до 17 років та 13 хлопчиків від 1 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 131, в Оболонському — 73 та в Деснянському районі – 58 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.