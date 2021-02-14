Станом на 14 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 82 осіб. Загалом у столиці 131 949 хворих на Covid-19.

За останню добу 10 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 514 летальних випадків. 281 людина подолала коронавірус. За весь час пандемії 87 тис. одужали від Covid-19.

Захворіли:

42 жінки – від 24 до 83 років;

вісім чоловіків – від 20 до 85 рокiв;

одна дівчинка віком 15 років та один хлопчик 4 років.

За добу госпіталізували 10 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (18), Деснянському (15), а також у Печерському і Оболонському (по 12) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: