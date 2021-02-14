Станом на 14 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 82 осіб. Загалом у столиці 131 949 хворих на Covid-19.
За останню добу 10 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 514 летальних випадків. 281 людина подолала коронавірус. За весь час пандемії 87 тис. одужали від Covid-19.
Захворіли:
- 42 жінки – від 24 до 83 років;
- вісім чоловіків – від 20 до 85 рокiв;
- одна дівчинка віком 15 років та один хлопчик 4 років.
За добу госпіталізували 10 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (18), Деснянському (15), а також у Печерському і Оболонському (по 12) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.