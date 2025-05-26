Коли закінчиться мобілізація та за яких умов це можливо: пояснення адвоката

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичної демобілізації.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката юридичної компанії Де-Юре Лариси Кісь, коли закінчиться мобілізація в Україні та за яких умов можлива демобілізація військових.

Чи може закінчитися мобілізація із завершенням воєнних дій

За словами адвоката, демобілізація (звільнення) з військової служби всіх мобілізованих буде проведена після впровадження окремого рішення президента України, але до закінчення дії військового стану – малоймовірна.

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Указом президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 Про загальну мобілізацію, затвердженим законом України від 3 березня 2022 року № 2105–IX зі змінами, строк проведення загальної мобілізації з 24.02.2022 року продовжується на 90 діб вже більше трьох років.

Всі, хто були призвані до військової служби та набули статусу військовослужбовець, мають право на звільнення з підстав, встановлених статтею 26 закону України Про військовий обов’язок та військову службу.

Так, законом передбачено, що під час дії воєнного стану звільнення можливе:

за віком;

за станом здоров’я;

у зв’язку з набранням чинності обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається ч. 12 статті 26 закону;

у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду або виконанням обов’язків судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника або дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Для іншого стану в країні, наприклад у мирний час, під час дії особливого періоду, який буде встановлений після скасування воєнного стану, законом України Про військовий обов’язок та військову службу передбачений більш розширений перелік підстав для звільнення.

Скільки ще триватиме мобілізація у 2025 році

– Статтею 23 закону щодо строку військової служби визначено, що строк військової служби може встановлюватися на час до оголошення рішення про демобілізацію. Може встановлюватися – це не встановлений строк, – зазначила адвокат.

Відповідно до частини 5 ст. 1 закону України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, рішення про демобілізацію, а також порядок і терміни її проведення ухвалює президент України.

Мобілізація в Україні: коли завершиться

За словами адвоката, враховуючи те, що демобілізація – це комплекс заходів, спрямованих на планомірне переведення на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних сил України, інших військових формувань – на організацію і штати мирного часу, цілком ймовірно, що після закінчення воєнного стану та переходу країни у мирний час, особливий період тощо, необхідно дочекатись указу президента України, яким буде визначена демобілізація, а також порядок і терміни проведення того комплексу заходів.

Вочевидь, проведення такого комплексу заходів не може відбутися одномоментно, це буде якийсь період в часі, впродовж якого військовослужбовці будуть звільнятися поступово, зі скороченням ЗСУ до штатів мирного часу та вивільнення військових, зокрема за скороченням посад, на яких вони служать.

– Тому частина військових можуть бути звільнені протягом 3 місяців після ухвалення рішення президентом України про демобілізацію, а деякі можуть затриматися на службі на набагато довший строк, – резюмувала адвокат.

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