Уночі проти 19 червня та зранку російські війська продовжили атаки по українських регіонах. Під ударами опинилися Херсонщина, Харківщина, Дніпропетровщина та акваторія Чорного моря.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, цивільний транспорт, об’єкти інфраструктури та торговельні судна. Є загиблі та постраждалі, серед яких діти.

Тим часом міжнародні партнери оголосили нові рішення щодо підтримки України — Австралія збільшує військову допомогу, а лідери Європейського Союзу підтвердили подальшу політичну, фінансову та оборонну підтримку.

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Про головні події ночі та ранку 19 червня — на Фактах ICTV.

Атака на маршрутки в Херсоні

Ранок 19 червня для Херсона знову почався з удару по цивільних.

Упродовж години російські військові атакували два маршрутних таксі в Корабельному районі міста, скинувши вибухівку з безпілотника.

Унаслідок першого удару постраждали люди на зупинці. На цю годину відомо про п’ятьох поранених.

До лікарні госпіталізували жінок віком 35 та 46 років, а також трьох чоловіків віком 46, 59 і 67 років.

Усі постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

Друга атака, на щастя, минула без травмованих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Атака на Харків

Уночі російська армія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Після третьої години ночі в місті пролунали вибухи. Під ударом опинився Холодногірський район.

Станом на ранок стало відомо, що пошкодження дістали вже понад 40 житлових будинків.

Удар спричинив пожежу, яку ліквідовували рятувальники.

Постраждали дев’ятеро людей. Серед них — четверо дітей. Лікарі повідомили, що у дітей діагностували гостру реакцію на стрес.

Атака на цивільні судна в Чорному морі

Уночі проти 19 червня російські ударні безпілотники атакували цивільні торговельні судна, які перебували в акваторії Чорного моря та рухалися Українським морським коридором.

Під удар потрапили два судна — під прапорами Панами та Сент-Кіттс і Невісу.

Найважчі наслідки зафіксували на судні під прапором Панами. Унаслідок атаки загинув один із членів екіпажу.

Ще двоє моряків дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані.

На іншому судні троє членів екіпажу дістали легкі травми.

Удар по Сумах

Пізно ввечері російські війська атакували Суми безпілотником типу Молнія.

Влучання зафіксували в Ковпаківському районі міста — дрон поцілив у технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

Унаслідок удару пошкоджено дах та верхню частину будівлі. На місці працювали рятувальники та профільні служби, які обстежили будинок і прилеглу територію.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Атака на Дніпропетровщину

Уночі проти 19 червня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Найважчі наслідки зафіксували в Павлограді, де удар забрав життя дитини.

Після атаки у місті спалахнули пожежі в приватному секторі. Вогонь охопив два житлові будинки, один із них був повністю зруйнований.

Унаслідок російського удару загинула восьмирічна дівчинка.

Також постраждала 49-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. За оцінкою медиків, стан потерпілої залишається середньої тяжкості.

Відомо й про наслідки атак в інших районах області.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Унаслідок ударів пошкоджені підприємство, поштове відділення, приватні будинки та автомобіль.

У Синельниківському районі російські війська били по Дубовиківській та Васильківській громадах. Там руйнувань зазнали будівля спортивної школи та ще один об’єкт, який наразі не експлуатується.

Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атак та обстеження пошкоджених територій.

Австралія оголосила нову військову допомогу Україні

Австралія повідомила про рішення збільшити підтримку України ще на $100 млн.

Новий пакет передбачає два окремі внески по $50 млн протягом наступних 12 місяців.

Кошти планують спрямувати на забезпечення пріоритетних оборонних потреб України.

У Канберрі наголосили, що після нового рішення загальний обсяг допомоги Україні перевищить $1,8 млрд, із яких більша частина припадає саме на військову підтримку.

Окремо Австралія підтвердила участь у міжнародній Коаліції охочих та продовження підготовки українських військових.

Лідери ЄС погодили нову декларацію щодо України

За підсумками саміту Європейської ради у Брюсселі лідери країн ЄС погодили спільну заяву щодо подальшої підтримки України.

У документі підтверджено незмінну позицію щодо підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Європейський Союз заявив про готовність і надалі забезпечувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Окремим пунктом підтверджено відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС та готовність продовжувати переговорний процес.

Також лідери ЄС закликали прискорити постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів, ракет та безпілотних систем.

Крім того, у Брюсселі підтвердили намір якнайшвидше погодити новий пакет санкцій проти Росії та продовжити підтримку відновлення української енергетики перед наступним опалювальним сезоном.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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