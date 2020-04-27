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Гривня знову падає: курс валют в обмінниках

Станом на 27 квітня курс долара в обмінниках Києва виріс на 5 копійок – 27,40 грн/$.

Вартість євро порівняно з попереднім днем знизилася на 5 копійок – до 29,53 грн.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,05 грн за долар, євро – 28,90 грн.

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Російський рубль подешевшав у купівлі та продажу, склавши 0,300-0,370 грн.

До слова, Національний банк України на 27 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,14 грн за долар. Це на 13 копійок вище в порівнянні з курсом 24 квітня.

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