Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Украли сотни миллионов: полиция обнаружила крупные хищения в ГПЗКУ

Корупція в ДПЗКУ

Сотрудники Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины нанесли ущерба государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Чиновники наладили схему по растрате имущества предприятия, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Должностные лица экспортировали зерновые подконтрольным компаниям-нерезидентам.

По предварительным данным, стоимость товара была существенно занижена, а на его поставки не совершалась предоплата.

Таким образом осуществлялась закупка зерновых через фиктивные предприятия под государственные гарантии.

Затем сырье экспортировалось по цене, которая была значительно ниже рыночной.

Читайте
Дела на сумму более 200 млн грн: в ГФС рассказали об уголовных производствах по коррупции в Киеве

Например, в период с января по май текущего года предприятие заключило по меньшей мере десять убыточных контрактов.

Кроме того, обнаружены факты злоупотреблений должностными лицами при заключении договоров о страховании имущества, тариф по которым в 3-5 раз превышал рыночную стоимость подобных услуг.

В помещениях, подконтрольных ГПЗКУ, а также руководителям предприятий проходят обыски.

Силовики изъяли документы и другие носители информации, которые могут послужить доказательствами во время судебного заседания.

Украли сотни миллионов: полиция обнаружила крупные хищения в ГПЗКУ
Украли сотни миллионов: полиция обнаружила крупные хищения в ГПЗКУ
Украли сотни миллионов: полиция обнаружила крупные хищения в ГПЗКУ
Украли сотни миллионов: полиция обнаружила крупные хищения в ГПЗКУ
Украли сотни миллионов: полиция обнаружила крупные хищения в ГПЗКУ / 2 фотографии

Злоумышленникам вменяют нарушения по ч.2 и ч.4 ст. 191 (Присвоение либо растрата чужого имущества) УК Украины.

Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка