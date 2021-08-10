Украли сотни миллионов: полиция обнаружила крупные хищения в ГПЗКУ

Сотрудники Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины нанесли ущерба государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Чиновники наладили схему по растрате имущества предприятия, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Должностные лица экспортировали зерновые подконтрольным компаниям-нерезидентам.

По предварительным данным, стоимость товара была существенно занижена, а на его поставки не совершалась предоплата.

Таким образом осуществлялась закупка зерновых через фиктивные предприятия под государственные гарантии.

Затем сырье экспортировалось по цене, которая была значительно ниже рыночной.

Например, в период с января по май текущего года предприятие заключило по меньшей мере десять убыточных контрактов.

Кроме того, обнаружены факты злоупотреблений должностными лицами при заключении договоров о страховании имущества, тариф по которым в 3-5 раз превышал рыночную стоимость подобных услуг.

В помещениях, подконтрольных ГПЗКУ, а также руководителям предприятий проходят обыски.

Силовики изъяли документы и другие носители информации, которые могут послужить доказательствами во время судебного заседания.

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Злоумышленникам вменяют нарушения по ч.2 и ч.4 ст. 191 (Присвоение либо растрата чужого имущества) УК Украины.

Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.