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Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 4 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 099 389 человек. Из них излечилось 226 603 человека, а 58 929 пациентов умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 277 953  больных.

На втором месте уже оказалась Италия — там заразились  119 827 человек, умер 14 681 больной.

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Китай, где зародилась болезнь опустился на четвертую строчку, там среди 82 518 инфицированных 76 923 пациентам удалось выздороветь.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 1 072 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 27 человека. Всего 22 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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