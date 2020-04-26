По состоянию на 26 апреля в мире зафиксировано 2 897 645 случаев заражения коронавирусом. Из них 202 880 человек умерли, выздоровели 816 685 человек.

США находится на первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев Covid-19— 939 053 больных.

На втором месте Испания — там заразились 223 759 человек, умерло — 22 902.

На третьем месте Италия, где зафиксировано 195 351 случай заражения коронавирусом.

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В Китае, где изначально началась эпидемия, заболели 83 909 человек. Страна находится уже на девятом месте по количеству больных. Ее обогнали Франция, Германия и Великобритания, Иран и Турция.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.30 25 апреля известно о 8 125 больных в стране. В целом 201 человек умер, а 782 пациента выздоровели. За сутки выявлено 478 новых случаев.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.