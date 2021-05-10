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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Катастрофа МН17: Нидерланды подают иск против РФ в Европейский суд

Вшанування пам'яті загиблих у катастрофі МН17

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека. Соответствующее решение принял Кабинет министров страны. Дело касается причастности РФ к сбитию самолета Boeing 777 рейса МН17 в Донецкой области в июле 2014 года.

Вместе с жалобой Кабмин предоставит всю информацию о катастрофе МН17. Таким образом власти страны поддерживают родственников жертв рейса малайзийского пассажирского самолета.

— Достижение справедливости по поводу 298 жертв сбития рейса MH17 и их родственников есть и остается наивысшим приоритетом для Кабинета министров.

Шаг, который мы делаем сегодня, подав дело в ЕСПЧ и тем самым поддержав жалобы ближайших родственников, насколько это возможно, приближает нас к нашей цели, — говорится в заявлении.

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Власти Нидерландов вместе с Австралией привлекли Россию к ответственности за сбитие самолета в 2018 году. Правительство Нидерландов нацелено найти честное и справедливое решение, которое будет соответствовать тяжести трагедии.

Сбитие рейса МН17

Катастрофа малайзийского самолета Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс МН17 Амстердам — ​​Куала-Лумпур.

Во время полета в него попала ракета из комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Рассмотрение дела продолжается — среди обвиняемых трое граждан России и один украинец. Согласно выводам международной следственной группы, самолет сбили с комплекса российских военных в Курске. Россия свою причастность отрицает.

Недавно в Нидерландах обнародовали новые детали катастрофы самолета рейса МН17.

Источник: Кабмин Нидерландов

Фото: Dreamstime

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