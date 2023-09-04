Жду мемов. Шольц показал травмированный глаз с пиратской повязкой
Канцлер Германии Олаф Шольц недавно травмировал лицо во время пробежки.
Фотографией с пиратской повязкой на глазу он поделился на своей странице в Twitter.
Также на снимке можно увидеть ссадины на лице политика. Но все на вид страшнее, чем на самом деле, отметил Шольц.
— С нетерпением ждем мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть, — написал канцлер.
Отмечается, что из-за полученной травмы канцлеру Германии пришлось перенести ряд встреч.
Напомним, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто внутри коалиции блокирует поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Фото: Олаф Шольц/Twitter
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