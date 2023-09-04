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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Жду мемов. Шольц показал травмированный глаз с пиратской повязкой

Жду мемов. Шольц показал травмированный глаз с пиратской повязкой

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно травмировал лицо во время пробежки.

Фотографией с пиратской повязкой на глазу он поделился на своей странице в Twitter.

Также на снимке можно увидеть ссадины на лице политика. Но все на вид страшнее, чем на самом деле, отметил Шольц.

— С нетерпением ждем мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть, — написал канцлер.

Отмечается, что из-за полученной травмы канцлеру Германии пришлось перенести ряд встреч.

Напомним, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто внутри коалиции блокирует поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Фото: Олаф Шольц/Twitter

Олаф Шольц, очі, Травма
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