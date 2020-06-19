Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 19 июня коронавирус в Киеве обнаружен еще у 91 человека. Один человек умер от осложнений Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 4 176. Всего умерли 96 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 14, Оболонском — 13, Святошинском районе — 12 случаев и в Подольском — 11.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район — 493 хворих;

Шевченківський район — 316 хворих;

Солом’янський район — 396 хворих;

Дніпровський район — 422 хворих;

Святошинський район — 351 хворих;

Деснянський район — 490 хворих;

Подільський район — 298 хворих;

Голосіївський район — 323 хворих;

Оболонський район — 352 хворих;

Дарницький район — 735 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

В Украине по состоянию на 19 июня за сутки Covid-19 инфицирован 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев.

От осложнений болезни умерли 985 человек, за последние сутки — 19.