Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 19 июня коронавирус в Киеве обнаружен еще у 91 человека. Один человек умер от осложнений Covid-19.
Общее количество заболевших возросло до 4 176. Всего умерли 96 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 14, Оболонском — 13, Святошинском районе — 12 случаев и в Подольском — 11.
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Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район — 493 хворих;
- Шевченківський район — 316 хворих;
- Солом’янський район — 396 хворих;
- Дніпровський район — 422 хворих;
- Святошинський район — 351 хворих;
- Деснянський район — 490 хворих;
- Подільський район — 298 хворих;
- Голосіївський район — 323 хворих;
- Оболонський район — 352 хворих;
- Дарницький район — 735 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
В Украине по состоянию на 19 июня за сутки Covid-19 инфицирован 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев.
От осложнений болезни умерли 985 человек, за последние сутки — 19.