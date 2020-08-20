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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 20 августа в столице уже 11 172 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 227 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет
  • 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет
  • пять девочек от пяти до 16 лет и четыре мальчика от двух до 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 20 августа:

  • Голосеевский — 893;
  • Дарницкий — 1 858;
  • Деснянский — 1 364;
  • Днепровский — 1 314;
  • Оболонский — 993;
  • Печерский — 996;
  • Подольский — 692;
  • Святошинский — 961;
  • Соломенский — 1 214;
  • Шевченковский — 886.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 19 августа, в стране зафиксировали 98 537 случаев, за сутки — 2 134.

За время пандемии 2 184 украинца умерли от вируса.

Выздороветь удалось 50 441 пациенту.

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