По состоянию на 20 августа в столице уже 11 172 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 227 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет
- 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет
- пять девочек от пяти до 16 лет и четыре мальчика от двух до 10 лет.
В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 20 августа:
- Голосеевский — 893;
- Дарницкий — 1 858;
- Деснянский — 1 364;
- Днепровский — 1 314;
- Оболонский — 993;
- Печерский — 996;
- Подольский — 692;
- Святошинский — 961;
- Соломенский — 1 214;
- Шевченковский — 886.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 19 августа, в стране зафиксировали 98 537 случаев, за сутки — 2 134.
За время пандемии 2 184 украинца умерли от вируса.
Выздороветь удалось 50 441 пациенту.