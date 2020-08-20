По состоянию на 20 августа в столице уже 11 172 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 227 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет

104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет

пять девочек от пяти до 16 лет и четыре мальчика от двух до 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 20 августа:

Голосеевский — 893;

Дарницкий — 1 858;

Деснянский — 1 364;

Днепровский — 1 314;

Оболонский — 993;

Печерский — 996;

Подольский — 692;

Святошинский — 961;

Соломенский — 1 214;

Шевченковский — 886.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 19 августа, в стране зафиксировали 98 537 случаев, за сутки — 2 134.

За время пандемии 2 184 украинца умерли от вируса.

Выздороветь удалось 50 441 пациенту.