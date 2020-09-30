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Факты / Lifestyle

День учителя 2020: поздравления в картинках

Традиционно в Украине празднуют День учителя в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 4 октября.

Инициатива отмечать День работников образования (официальное название) в мире появилась еще в XІX веке. Тогда в этот день чествовали выдающихся педагогов или отдельные события в области образования.

Украина начала праздновать День учителя в составе ССРР в 1965 году. С начала образования независимого государства этот праздник задокументирован указом президента Украины о Дне работников образования в 1994 году.

Читайте: День учителя 2020: лучшие поздравления в СМС

Факты ICTV создали поздравления в картинках ко Дню учителя, чтобы вы могли сделать приятно лучшим педагогам, которые вас окружают.

картинки з днем вчителя

день вчителя картинки

привітання з днем вчителя в картинках

привітання з днем вчителя

з днем вчителя 2020 привітання

К подготовке подарка педагогу нужно подойти серьезно. Ведь он должен соответствовать тематике праздника и выражать вашу признательность и уважение. Мы подготовили для вас идеи бюджетных подарков на День учителя, которые им пригодятся.

Фото: Pixabay

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