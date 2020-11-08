Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 8 ноября в Киеве зафиксировали 943 новых случая коронавируса.
Всего в столице 44 172 подтвержденных случая заболевания Covid-19, из которых 867 стали смертельными.
Выздоровели за сутки 117 киевлян, всего коронавирус побороли уже 16 497 жителей столицы.
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Заболели:
- 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 371 человек в возрасте от 18 до 95 лет;
- 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе — 158, в Деснянском — 128 и в Днепровском районе — 111 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.