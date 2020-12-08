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Софія Телішевська |

1 475 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

В Киеве по состоянию на 8 декабря зафиксировали 1 475 новых случаев коронавируса.

В целом в столице заболели 82 810 человек.

За минувшие сутки в Киеве умерло 23 украинца, а всего 1 464 человека. Выздоровели за сутки 557 больных, за все время пандемии — 25 767 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Заболели:

  • 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 40 девочек от 1 до 17 лет;
  • 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 248, в Днепровском — 203, Дарницком — 198.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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