Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 8 декабря зафиксировали 1 475 новых случаев коронавируса.
В целом в столице заболели 82 810 человек.
За минувшие сутки в Киеве умерло 23 украинца, а всего 1 464 человека. Выздоровели за сутки 557 больных, за все время пандемии — 25 767 человек.
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Заболели:
- 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
- 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 40 девочек от 1 до 17 лет;
- 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 248, в Днепровском — 203, Дарницком — 198.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.