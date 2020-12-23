Блюда на католическое Рождество 2020: пошаговые рецепты

В ночь с 24 на 25 декабря празднуем католическое Рождество. В этот праздник на столе должно стоять 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов. Католическое Рождество — это сугубо семейный праздник, его нужно отмечать с чистыми помыслами и чистой душой. Католики обязательно исповедуются перед этим днем и заранее готовятся, убирают в доме, украшают его.

Все блюда должны быть праздничными, но постными, разрешается есть рыбу и выпечку с пресным и дрожжевым тестом.

Факты ICTV собрали для вас 12 лучших блюд для праздничного стола на католическое Рождество, которые сделают стол ярким.

Закуски

В большинстве закусок на Рождество есть сельдь, например:

бутерброды;

муссы;

салаты;

селедочное масло;

рулет и даже торт.

Мы предлагаем сделать нежный свекольный мусс с селедкой. Небольшую свеклу запеките в духовке в фольге, после чего дайте остыть и очистите. Измельчите в блендере до однородной массы свеклу, 200 г филе сельди, три столовых ложки майонеза и одну хрена. В полученную массу добавьте разведенный в кипятке желатин и еще раз перемешайте в блендере.

Готовый мусс залейте в формы и оставьте на ночь в холодильнике.

Второй закуской станет рулет с грибами и сыром. Она очень вкусная, а еще простая и бюджетная.

200 грамм шампиньонов нарежьте и обжарьте на растительном масле вместе с луковицей. На лист лаваша, смазанный майонезом, выложите начинку и сложите пополам, верхний слой снова промажьте майонезом и выложите тертый плавленый сыр с зеленью, снова сверните, но на этот раз в рулет.

Фаршированный чернослив прекрасно дополнит праздничный стол. Каждый чернослив промойте и разрежьте напополам до середины, чтобы сформировался кармашек. Для начинки смешайте тертый твердый сыр, зелень, измельченные грецкие орехи, чеснок и немного сметаны. Фаршируйте чернослив и охладите перед подачей на стол.

Горячие блюда

Горячие постные блюда тоже могут быть вкусными и сытными. Мы предлагаем вам приготовить запеченную форель с овощами. Блюдо очень аппетитно выглядит, а на вкус — еще лучше.

Для него очистите целую форель от плавников и крупных костей, замаринуйте в любимых специях и соли.

Для начинки обжарьте мелко нарезанный лук, баклажаны, помидоры и сушеную зелень. Форель нафаршируйте овощами и зашейте разрез. Положите на пергамент разрезом вниз. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке на протяжении 30 минут.

Рыбу можно запекать не только целиком, но и подать порционные блюда в горшочках. Например, рыба в горшочках с солеными огурцами станет оригинальным и полезным украшением рождественского стола.

Обжарьте нарезанный полукольцами лук на подсолнечном масле. Потом на этой же сковородке обжарьте нарезанное кусочками филе любой белой рыбы. 5-6 картофелин разрежьте на четвертинки и варите до закипания, слейте воду.

В горшочки положите сначала лук, потом картошку, потом рыбу, а в конце — нарезанные кусочками соленые огурцы. Залейте разведенной с водой томатной пастой и поставьте в духовку на 50 минут при самой высокой температуре.

Еще одно вкусное и традиционное блюдо — постный борщ. Для начала подготовьте овощи, капусту, свеклу, морковь нарезаем соломкой, картошку и помидор — кубиками.

В подсоленный кипяток кладем капусту и картофель и варим на небольшом огне. Морковь и лук обжариваем на сковороде с маслом, добавляем свеклу, сахар, уксус, все тушим 10 минут, добавляем помидоры и готовим еще 20 минут. Добавляем специи и чеснок. Бросаем в кастрюлю, перемешиваем, доводим до кипения и выключаем.

Десерты

Самое простое блюдо — это желе с фруктами. Для него понадобится фруктовый сок, желатин, любимые фрукты, вода и сахар.

Одну столовую ложку желатина развести в стакане холодной воды и оставить на час. В кастрюлю вылить сок и желатиновый раствор, добавить сахар по вкусу и нагревать до растворения желатина и сахара.

После чего разлить по креманкам, добавить кусочки фруктов и оставить до полного застывания.

Если вы хотите приготовить не только вкусное, а еще и традиционное рождественское блюдо, вам обязательно понравится кутя.

Для нее нужно сварить пшеничную крупу, добавить протертый мак, мед, изюм, орехи и сухофрукты, залить узваром.

Если хочется выпечки можно приготовить маковый рулет. Для этого в традиционный заварной крем добавьте побольше мака, смажьте бисквит, скрутите рулет и дайте остыть в холодильнике.

Напитки

Веселиться в рождественскую ночь можно и без алкоголя. Не хуже вина или водки согреют теплый узвар или безалкогольный пунш. Чтобы приготовить безалкогольный пунш, просто замените алкоголь крепким черным чаем.

Для вкусного узвара просто варим сухофрукты с сахаром до закипания, можно заменить сахар медом.

Гурманам обязательно понравится кисель из клюквы. Для этого 200 г клюквы разогрейте в кастрюле пару минут с несколькими ложками воды, протрите через сито. Полученный жмых варите в двух литрах воды до закипания, добавьте сахар и разведенную в воде столовую ложку крахмала.

Снимите с огня и добавьте выдавленный сок.