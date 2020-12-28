Как изменилась жизнь театров в эпоху пандемии и лучшие спектакли 2020 года

Театры и кинотеатры — это те места, где больше всего придерживаются противоэпидемических мер — температурный скрининг на входе, шахматная посадка зрителей, антисептики. Впрочем, именно их, как и музеи и галереи, первыми закрывают во время усиления карантина или внедрения локдауна. По мнению властей, именно они являются первой угрозой распространения инфекции.

Грустные и недостоверные суждения на прошлой неделе развеял министр МОЗ Максим Степанов, назвав самыми опасными заведения общественного питания. Однако к кафе и ресторанам стоит еще добавить заполненные вагоны метро и городские маршрутки, а еще людей с приспущенными масками в часы пик.

Но вернемся к украинским театрам. Этой осенью их репертуары менялись со скоростью болида Формулы-1, а иногда они шли на вынужденный карантин из-за вспышки коронавируса в коллективе того или иного театра. Репертуары теперь обновляются еженедельно, и, покупая билет, зритель становится участником лотереи — попадет ли он на желанное представление, вернет средства из-за его отмены или окажется в запланированном месте и времени на другой инсценизации.

Но несмотря на все неурядицы, зрители в театрах есть, не столько как до пандемии, но есть. Иногда им могут позавидовать владельцы кинотеатров, ведь даже на топовые блокбастеры вроде Тенет Кристофера Нолана залы не заполняются на разрешенное количество лиц, а вот в киевских театрах, несмотря на пандемию, бывают аншлаги. Это все знаменует одно: театр жил, живет и будет жить!

В марте 2020 года из-за введения локдауна театры прекратили свою работу, сезон оказался незавершенным. Некоторые театры на онлайн-платформах и в соцсетях устраивали показы своих спектаклей из видеоархивов, внедряя виртуальную коммуникацию со зрителями.

В мае-июне они постепенно начали восстанавливать свою работу, но не все. Большинство перенесли доигрывание отмененных спектаклей на июль-август, например Театр на Подоле, а новый сезон в некоторых театрах стартовал несколько раньше. В Малом киевском драматическом театре сезон начали со спектаклей под открытым небом.

Театр — сакральное место, а потому не хочется говорить о негативе, которым пропитан почти весь 2020 год. Относительно положительного аспекта, то в этом году театры смогли порадовать хорошими премьерами.

Топ-5 премьер 2020

VIÑO

В марте на сцене на Левом берегу Днепра сыграли спектакль VIÑO белорусского режиссера Евгения Коряга. Это физический театр без слов. Истории актеров, рассказанные языком тела, ритма, музыки, звучат как эхо исчезающих слов.

— Это эстетический оргазм. Здесь вещи, которые рассказаны языком ощущений так, как мы в принципе и воспринимаем эту жизнь, — сказала в одном из интервью актриса Анастасия Пустовит.

Спектакль сыграли в марте, а дальше грянул карантин. Следующая постановка VIÑO запланирована через более чем полгода — 29 декабря. Актеры в непростой ситуации, когда надо вспомнить каждое движение и мизансцену.

Украденное счастье

Театр Франко открыл свой 100-й сезон одной из самых популярных пьес украинской литературы Украденное счастье Ивана Франко. Версия режиссера и художественного руководителя театра Дмитрия Богомазова существенно отличается от ранее известных интерпретаций.

Предлагая современное по своей сценической лексике представление, режиссер отходит от социально-бытовых, этнографических подробностей.

Постановка была готова в апреле, но зрители увидели ее совсем иной, чем планировалось изначально, в июле.

Маклена Граса

В феврале на сцене Малого драматического театра сыграли драму Маклена Граса Николая Кулиша в постановке режиссера и художественного руководителя театра Дмитрия Весельского.

Из оригинального текста пьесы не выброшено почти ничего, как сейчас любят делать большинство режиссеров, но зато сам спектакль представлен ​​в стиле нуар, и позиционирует себя как драма-нуар.

Лекарство для Лики

В сентябре состоялась премьера спектакля Лекарство для Лики в Молодом театре, которую поставил Евгений Галкин по одноименной пьесе Константина Мельникова.

История о женщине, которая не может совладать со своей злостью и хочет убежать и никого не видеть после того, как ее предали муж и лучшая подруга. На помощь ей приходит мужчина, который хочет вытащить ее из этого состояния и желает добра.

Mudak

В октябре на сцене театра Золотые ворота состоялась премьера антиутопического, иронического и актуального представления Mudak от режиссера Тани Губрий.

Спектакль об эпидемии, но не коронавируса, а печали. По сюжету первичным носителем вируса оказался украинец. Печаль нельзя вылечить, ее можно только сдержать, но ненадолго. Люди боятся и сторонятся печальных, а они в свою очередь старательно ее скрывают.

Также в 2020 году два театра отметили солидные юбилеи: в конце августа свое столетие отпраздновал Национальный академический театр им. Ивана Франко, а в октябре 120-летний юбилей — Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, а в ноябре исполнилось 95 лет со дня основания Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько.

Лучшие постановки получили свои заслуженные награды на театральном украинском Оскаре — премии Гра. Ее провели в скромном формате с онлайн-трансляцией в социальных сетях. Постановки-лауреаты, хоть и оказались в плену карантина и пандемических испытаний, но смогли пленить зрителей и были оценены театральными экспертами.

Альбатросы (Киевский театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра, режиссер С. Жирков)

Энеида (Одесский украинский театр имени В. Василько, режиссер М. Голенко)

Пер Гюнт (Сумской украинский театр имени М. Щепкина, режиссер Р. Козак)

Лымеривна (Национальный театр имени И. Франко, режиссер И. Урывский)

Добро пожаловать в ад (Киевский Молодой театр, режиссер А. Билоус)

MIŁOŚĆ/Любовь (Киевский театр Золотые Ворота, режиссер М. Миколайчик (Польша)

Двенадцатая Ночь (Ивано-Франковский национальный театр им. И. Франко, режиссер А. Гнатковский)

Семейный альбом (Киевский театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра, режиссер М. Спьяцци)

Как и в кино, больше повезло представлениям, премьеры которых состоялись еще в декабре 2020 года. Это представление MIŁOŚĆ/Любовь режиссера Николая Миколайчика в Киевском театре Золотые ворота, Семейный альбом режиссера Марио Спьяцци на сцене Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра, Серые пчелы от Виталия Малахова в Театре на Подоле, Коварство и любовь режиссера Ивана Урывского в Одесском театре им. В. Василько, Стена режиссера Томаса Меттлера в Национальном театре им. Ивана Франко и др.

2021 год украинские театры начнут с очередного локдауна, но в начале и в конце января порадуют театроманов несколькими громкими премьерами и любимыми постановками. Но, опять же, смогут ли они открыть свои двери после вынужденного перерыва — интрига. Все будет зависеть от ситуации с пандемией в Украине и решений властей. А пока есть возможность, ходите на свои любимые спектакли и дарите овации актерам и режиссерам, ведь они этого заслуживают.

Примечание: в топ-5 постановок года вошли спектакли, премьеры которых состоялись непосредственно в 2020 году.