Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 28 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 369 человек. Всего в столице болезнь подтвердили у 127 472 людей.

За последние сутки от вируса умерли 18 человек, за время пандемии — 2 326 летальных случаев. В то же время за сутки выздоровели 1 634 пациента, в общем побороли болезнь 63 987 киевлян.

Кто заболел за прошедшие сутки:

210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

173 человека в возрасте от 18 до 84 лет;

семь девочек от 3 до 17 лет;

шесть мальчиков от 6 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 31 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 77, в Дарницком — 63 и в Соломенском — 56.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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