Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 28 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 369 человек. Всего в столице болезнь подтвердили у 127 472 людей.
За последние сутки от вируса умерли 18 человек, за время пандемии — 2 326 летальных случаев. В то же время за сутки выздоровели 1 634 пациента, в общем побороли болезнь 63 987 киевлян.
Кто заболел за прошедшие сутки:
- 210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 173 человека в возрасте от 18 до 84 лет;
- семь девочек от 3 до 17 лет;
- шесть мальчиков от 6 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 31 пациента.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 77, в Дарницком — 63 и в Соломенском — 56.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.