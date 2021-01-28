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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

369 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 28 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 369 человек. Всего в столице болезнь подтвердили у 127 472 людей.

369 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

За последние сутки от вируса умерли 18 человек, за время пандемии — 2 326 летальных случаев. В то же время за сутки выздоровели 1 634 пациента, в общем побороли болезнь 63 987 киевлян.

Кто заболел за прошедшие сутки:

  • 210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 173 человека в возрасте от 18 до 84 лет;
  • семь девочек от 3 до 17 лет;
  • шесть мальчиков от 6 до 16 лет.
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В больницы столицы госпитализировали 31 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 77, в Дарницком — 63 и в Соломенском — 56.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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