Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 31 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 215 человек. Всего в столице подтвердили 128 389 случаев инфицирования.

За сутки умерло 16 человек, за время пандемии коронавирус унес жизни 2 365 киевлян.

Выздоровели за сутки 707 человек, всего — 68 558 жителей Киева.

Заболели:

117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы города госпитализировали 26 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском, Дарницком и Святошинском районах Киева.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: