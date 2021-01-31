Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 31 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 215 человек. Всего в столице подтвердили 128 389 случаев инфицирования.
За сутки умерло 16 человек, за время пандемии коронавирус унес жизни 2 365 киевлян.
Выздоровели за сутки 707 человек, всего — 68 558 жителей Киева.
Заболели:
- 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
- 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;
- 2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.
В больницы города госпитализировали 26 пациентов.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском, Дарницком и Святошинском районах Киева.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.