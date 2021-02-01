Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 1 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 161 человека. Всего в столице подтвердились 128 550 случаев инфицирования.
За сутки умерло пять человек, за время пандемии коронавирус унес жизни 2 370 киевлян.
Выздоровели за сутки 764 человека, всего — 69 322 жителя Киева.
Заболели:
- 82 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;
- 73 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;
- две девочки в возрасте 5 и 7 лет
- четыре мальчика от 1 до 11 лет.
В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 70, в Дарницком — 48 и в Святошинском — 12.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.