Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 1 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 161 человека. Всего в столице подтвердились 128 550 случаев инфицирования.

За сутки умерло пять человек, за время пандемии коронавирус унес жизни 2 370 киевлян.

Выздоровели за сутки 764 человека, всего — 69 322 жителя Киева.

Заболели:

82 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;

73 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;

две девочки в возрасте 5 и 7 лет

четыре мальчика от 1 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 70, в Дарницком — 48 и в Святошинском — 12.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: