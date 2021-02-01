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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

161 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 1 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 161 человека. Всего в столице подтвердились 128 550 случаев инфицирования.

161 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

За сутки умерло пять человек, за время пандемии коронавирус унес жизни 2 370 киевлян.

Выздоровели за сутки 764 человека, всего — 69 322 жителя Киева.

Заболели:

  • 82 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;
  • 73 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;
  • две девочки в возрасте 5 и 7 лет
  • четыре мальчика от 1 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 70, в Дарницком — 48 и в Святошинском — 12.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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