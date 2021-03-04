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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

868 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 4 марта в Киеве за сутки обнаружили 868 новых случаев коронавируса, госпитализация понадобилась 108 людям. За весь период пандемии заболели 140 006 жителей столицы.

Коронавирус, карантин

За сутки заболели:

  • 464 женщины (18-89 лет);
  • 359 мужчин (18-90 лет);
  • 45 детей (26 девочек и 19 мальчиков от 3 до 17 лет).

От осложнений Covid-19 в сутки умер 21 человек, общее количество летальных случаев составляет 2 718. При этом излечиться удалось уже 95 695 лицам, за 24 часа вирус преодолели 310 пациентов.

Больше всего больных коронавирус зафиксировано в Дарницком (183), Деснянском (116) и Оболонском (130) районах.

коронавірус у Києві

Количество случаев ежедневно растет. В предыдущий день, 3 марта, количество больных составило 655. 2 марта Минздрав Украины подтвердил, что за сутки 463 жителя столицы заболели коронавирусом.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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