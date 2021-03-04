По состоянию на 4 марта в Киеве за сутки обнаружили 868 новых случаев коронавируса, госпитализация понадобилась 108 людям. За весь период пандемии заболели 140 006 жителей столицы.

За сутки заболели:

464 женщины (18-89 лет);

359 мужчин (18-90 лет);

45 детей (26 девочек и 19 мальчиков от 3 до 17 лет).

От осложнений Covid-19 в сутки умер 21 человек, общее количество летальных случаев составляет 2 718. При этом излечиться удалось уже 95 695 лицам, за 24 часа вирус преодолели 310 пациентов.

Больше всего больных коронавирус зафиксировано в Дарницком (183), Деснянском (116) и Оболонском (130) районах.

Количество случаев ежедневно растет. В предыдущий день, 3 марта, количество больных составило 655. 2 марта Минздрав Украины подтвердил, что за сутки 463 жителя столицы заболели коронавирусом.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: