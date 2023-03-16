Март, 16 в 14:52

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9058 О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения операций по ввозу транспортных средств участниками боевых действий, волонтерами и другими категориями лиц.

Факты ICTV узнавали, что предусматривает законопроект №9058, когда он вступит в силу и что изменит после принятия.

Законопроект №9058: что значит

Законопроект №9058 зарегистрировал народный депутат из фракции Слуга народа Максим Заремский, который предлагает освободить участников боевых действий и членов их семей от налогообложения на ввоз в Украину авто.

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По словам адвоката Василия Хитько законопроект №9058 предусматривает вернуть нулевую растаможку для участников боевых действий и членов их семей.

— Если этот закон примут, это позволит участникам боевых действий и членам их семьи растаможить один автомобиль бесплатно! Однако УБД самостоятельно не могут пересечь границу. Но военные могут сделать нотариальную доверенность на члена своей семьи, который сможет выехать и купить авто за границей, – отмечает Хитько.

Адвокат добавляет, в случае принятия законопроекта и бесплатной растаможки авто, это ТС невозможно будет продать в течение трех лет.

— В случае, если указанные сроки нарушили и автомобиль передали третьим лицам, тогда бывший владелец обязан перечислить в бюджет таможенные платежи.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец также отмечает, что зарегистрированный проект №9058 предусматривает возможность льготной растаможки для участников боевых действий, участников АТО и для членов их семей.

Также в законопроекте указано, что льготная растаможка не применяется к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств, которые имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом, или ввезены с территории государства-оккупанта (агрессора) или из оккупированных регионов.

Когда законопроект №9058 вступит в силу?

По словам Ростислава Кравца, сейчас проект находится в подвешенном состоянии. Он был получен Верховной Радой 23 февраля 2023 года, сейчас — прорабатывается в комитете.

Однако Кравец убежден, что рано или поздно законопроект будет принят!