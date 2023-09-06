Переломный момент: как молниеносное наступление ВСУ в Харьковской области повлияло на ход войны

Молниеносная, неожиданная для оккупантов, военный успех – так эксперты и западные СМИ характеризовали Харьковскую наступательную операцию. Она стартовала 6 сентября, и уже за считанные дни были освобождены сотни квадратных километров украинской земли.

Силы обороны Украины обрушили фронт российских оккупационных войск. Захватчики просто бежали, бросая оружие и десятки единиц военной техники.

Как происходила Харьковская операция и о ее влиянии на ход войны – далее в материале.

Как планировали контрнаступление в Харьковской области

При подготовке Харьковской наступательной операции врага ввели в заблуждение. Тогда неоднократно звучали заявления, что Украина наращивает силы для наступления на Юге, чтобы освободить Херсон.

Это помогло достичь оперативной внезапности: когда оккупанты перебросили дополнительные резервы на Юг, Силы обороны Украины ударили в Харьковской области.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, идею Харьковской операции предложил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Это произошло во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

– Мне очень понравилась эта идея. Мы не можем поступать так, как от нас ожидает враг. У нас нет таких мощностей. Мы не в 10 раз больше армии РФ. И потому нельзя лоб в лоб, – отмечал Зеленский в документальном фильме Год Дмитрия Комарова.

Агрессор не до конца понимал, что планируется. И именно эта внезапность была ключевым аспектом достижения успеха в Харьковской области.

– Планировалась операция на Юге. И нам была поставлена задача по своему усмотрению спланировать какие-то отвлекающие действия. Но когда начали происходить события на Юге, противник перебросил часть сил и средств туда. И я подумал, почему бы не попытаться спланировать наступательную операцию именно на этом направлении (в Харьковской области. – Ред.)… Надоело отступать. У всех был толчок, стремление как-то переломить ход войны, — подчеркнул генерал Сырский в фильме Год.

О деталях подготовки операции писало американское издание The Washington Post, журналисты которого пообщались с более чем 35 людьми, среди которых украинские командиры и чиновники, участники боев, американские и европейские чиновники.

WP утверждало, что Сырский вынашивал планы операции в Харьковской области еще с весны. Генерал рассматривал стратегические города Балаклею и Изюм как уязвимые точки для россиян.

Он думал, как совершить наступление из района севернее этих двух городов одним быстрым ударом, отрезав путинские войска от резервов.

На ранних этапах войны Россия превратила Изюм в военную крепость, сосредоточив в том районе 24 батальонно-тактических группы (около 18 тыс. военнослужащих с запасами оружия и боеприпасов). По состоянию на август 2022 года количество батальонов сократилось по крайней мере вдвое, поскольку РФ передислоцировала свои опытные подразделения в Херсонскую область. И это создало шанс для Украины изменить динамику войны.

В конце августа Сырский собрал своих помощников и командиров бригад. Перед ними была напечатана на 3D-принтере карта местности. И каждый командир прошел по маршруту запланированного штурма, обсуждая непредсказуемые обстоятельства и худшие сценарии развития событий.

Украина не могла себе позволить огромные потери в лобовых атаках на города. Был разработан план, по которому украинские силы прорываются вглубь позиций врага, окружают населенные пункты и заставляют оккупантов отступать.

В этом плане была чрезвычайно важна скорость, чтобы РФ не успела направить резервы через границу – из Белгородской области. Тогда бы значительное количество украинских войск могло оказаться отрезанным в тылу у врага.

– Враг совершенно не ожидал, что мы будем атаковать именно в том месте, где мы нанесли главный удар… Все зависело от первого дня и того, насколько далеко мы сможем прорваться. Чем дальше мы продвигались, тем меньше они могли сделать, и тем больше их подразделения были отрезаны и изолированы, — объяснил Сырский в комментарии WP.

Каждая атакующая бригада имела не менее восьми гаубиц М777. В некоторых случаях они прибывали в лагеря за ночь до начала штурма. Также были привлечены дополнительные беспилотники, чтобы бригады могли точно обнаруживать цели и использовать меньшее количество боеприпасов.

Украинская военная разведка предоставила информацию, где у врага самая слабая линия обороны и меньше всего сил.

По словам источников WP, американцы не были глубоко вовлечены в планирование Харьковского наступления, узнав о нем относительно поздно.

Хронология Харьковского контрнаступления

В начале полномасштабной агрессии войска РФ оккупировали более трети Харьковской области, включая Изюм и Купянск – ключевые логистические центры. Такие данные озвучивались в документальном фильме ГУР Минобороны Харьковское контрнаступление. Земля.

На начало сентября линии боевых действий в регионе кардинально не менялись.

Контрнаступательная операция в Харьковской области началась 6 сентября 2022 года. За несколько часов до начала украинские артиллеристы ударили по российским позициям из реактивных систем залпового огня.

На пути основного направления наступления была Балаклея. Сосредоточив силы к северу от города, ВСУ перешли в наступление в направлении Балаклея – Волохов Яр – Шевченково – Купянск.

Было решено не штурмовать Балаклею в лоб, а обойти ее, заняв небольшие села вокруг города.

По данным американского Института по изучению войны (ISW), по состоянию на 7 сентября ВСУ продвинулись по меньшей мере на 20 км вглубь оккупированной территории, отвоевав около 400 кв. км. Появились сообщения, что украинские бойцы успешно закрепились в селе Вербовка, где находились артиллерийские склады. Кроме того, они дошли до села Волохов Яр, где проходят важные трассы на Купянск и Изюм.

8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинская армия освободила более 20 населенных пунктов и вклинилась в оборону врага на глубину до 50 км.

В тот же день, 8 сентября, было официально подтверждено, что город Балаклея вернулся под контроль Украины. Бойцы подняли над городом сине-желтый флаг.

Кроме того, украинские войска блицкригом освободили Шевченково, Волохов Яр и ряд других населенных пунктов. Российские войска в панике отступили в сторону города Купянск.

9 сентября украинские войска достигли Купянска. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об освобождении более 1 тыс. кв. км территорий.

А украинская военная разведка объявила, что 237 гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование из-за гибели или ранения всех военнослужащих.

Оккупанты жаловались, что их взяли в кольцо, а помощи, скорее всего, не будет, а также на нехватку боеприпасов. Об этом свидетельствуют их разговоры, перехваченные ГУР Минобороны.

10 сентября появилось подтверждение, что наши воины выбили врага из западной части Купянска. Этот город, расположенный в 40 км от границы с РФ, является важным железнодорожным узлом. Он был логистическим центром оккупантов.

Город разделен на две части природным рубежом – рекой Оскол. За восточную половину еще несколько дней шли изнурительные и жестокие бои.

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! ???????? Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні! pic.twitter.com/eq4ZDYFe9y — СБ України (@ServiceSsu) September 10, 2022

Ориентировочно 10 сентября удалось освободить и город Изюм, находившийся под оккупацией с начала апреля. Войска РФ бежали, оставив множество техники, вооружения и целые арсеналы боеприпасов.

В Изюмском горсовете заявляли, что после вторжения РФ в городе погибли, по меньшей мере, тысяча мирных жителей. Оккупанты разрушили более 80% всей инфраструктуры: частные, многоквартирные жилые дома, предприятия, государственные и коммунальные учреждения, систему отопления.

По оценке ISW, с 6 по 10 сентября украинские силы прорвали российские позиции вглубь кое-где на 70 км и отбили 3 тыс. кв. км территории. А освобождение Изюма аналитики оценивали как самое значительное военное достижение Украины после победы в битве за Киев.

11 сентября было подтверждено освобождение поселков Чкаловское и Большой Бурлук, пограничного села Гоптовка.

Сообщалось, что войска РФ отступили из Казачьей Лопани, Волчанска и других населенных пунктов.

Украинские бойцы вышли на государственную границу Украины на севере Харьковской области.

Вся оккупированная территория Харьковской области к западу от реки Оскол была отвоевана до 13 сентября. Несмотря на намерение РФ сохранить линию фронта вдоль реки, украинские войска форсировали ее в нескольких местах и с 17 сентября взяли под контроль оба ее берега.

Тем временем западные СМИ писали, что молниеносное и удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области является одним из самых больших успехов военной стратегии с 1945 года.

14 сентября в Минобороны Украины объявили, что ВСУ освободили по меньшей мере 8,5 тыс. кв. км во время сентябрьского контрнаступления.

В тот же день Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм. В присутствии президента военные подняли флаг Украины.

16 сентября удалось освободить восточную часть Купянска, город был полностью деоккупирован.

Контрнаступление перекинулось и на территорию Луганской области. 19 сентября подтвердилось освобождение поселка Белогоровка.

26 сентября Украина вернула под свой контроль территорию Боровской общины и села Пески-Радьковские Харьковской области.

27 сентября было подтверждено, что ВСУ на восточном берегу реки Оскол вернули контроль над поселком Купянск-Узловой – большим железнодорожным узлом, через который шли поставки оккупантов. Все эти действия поставили под угрозу линию поставок РФ на севере Луганской области.

30 сентября украинские войска освободили Ямполь – ключевой поселок вблизи Лимана (Донецкая область). А 1 октября ВСУ взяли под контроль город Лиман.

В начале октября были также деоккупированы населенные пункты Боровая, Боровская Андреевка и Богуславка (Харьковская область).

Сколько населенных пунктов и территорий удалось освободить

Отвоевано 8,5 тыс. квадратных километров нашей земли, а это около 400 населенных пунктов и 150 тыс. проживающих там украинцев. Такие результаты Харьковского контрнаступления приводили в ГУР Минобороны Украины.

В ведомстве называли операцию “шедевром стратегического уровня”.

В конце октября прошлого года в Харьковской ОВА заявляли об освобождении 544 населенных пунктов области. В российской оккупации оставались 1,8% территории региона, или 32 населенных пункта.

К концу прошлого года в Харьковской области было освобождено 568 городов, поселков и сел.

Чуть ли не в каждом населенном пункте украинские правоохранители впоследствии обнаруживали жуткие находки: пыточные, где оккупанты издевались над мирными людьми, и массовые захоронения.

Только в Изюме было обнаружено массовое захоронение убитых войсками РФ людей – около 450 могил. Среди погибших были дети и 22 военнослужащих.

Позорный побег оккупантов и военные трофеи

Во время Харьковской операции враг не смог сопротивляться: после освобождения Балаклеи фронт просто обрушился. Деморализованные россияне начали панически бежать, разбегаться по близлежащим лесам.

Убегая с позиций, оккупанты бросали свою технику, оружие, форму, документы, а также награбленные вещи. Для бегства даже использовали украденные велосипеды.

А кто не успевал убежать – попадали в плен. Среди пленных оказались как обычные российские солдаты, так и командиры (сообщалось, например, о плененном подполковнике РФ Артеме Хелемендике).

В комментарии WP Александр Сырский называл это “каскадным коллапсом”.

Во время Харьковского контрнаступления украинская армия пополнилась сотнями единиц трофейной техники РФ, в том числе танками, БМП, целыми арсеналами боеприпасов, ценной специальной техникой, полевыми кухнями, САУ, БпЛА.

По данным Генштаба ВСУ, во время бегства из Харьковской области подразделения 11 армейского корпуса РФ, например, потеряли более 50% личного состава и свыше 200 единиц военной техники.

По оценке аналитиков портала Oryx, так называемая элитная 4 гвардейская танковая армия РФ, которая располагалась под Изюмом, потеряла примерно половину своей техники или почти 100 танков.

– Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, чтобы враг просто пошатнулся и посыпался. Действия наших войск были настолько быстрыми и неожиданными для них, что это привело к панике, к потере управления, к тому, что их военнослужащие начали бежать… Там были захвачены трофеи. Мы взяли танками два танковых батальона и около двух батальонов техники механизированных войск, много другой специальной техники. Там были некоторые танки, как будто действительно с парада пришли. Результат был значительно больше, чем мы ожидали, — рассказывал генерал Сырский в фильме ГУР Харьковское контрнаступление. Земля.

По состоянию на середину сентября 2022 года издание Forbes Украина оценивало стоимость уничтоженной российской техники в Харьковской области более чем в $670 млн.

Харьковское чудо: как контрнаступление изменило ход войны

Комментируя Харьковское контрнаступление, генерал Александр Сырский отмечал, что оно помогло укрепить веру среди украинцев и за рубежом, что Россию можно победить.

– Наши отношения со всеми нашими партнерами сразу изменились. То есть они увидели, что мы можем одержать победу и что оказываемая ими помощь использовалась с успехом, — рассказал он WP.

В комментарии Фактам ICTV военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал эту операцию “харьковским чудом”.

– Харьковское чудо вообще является одним из ключевых переломных моментов всей российско-украинской войны, — заявил он.

По словам Дикого, сначала перед украинскими военными в Харьковской области стояла “достаточно скромная” задача: отодвинуть врага от Харькова, чтобы ствольная артиллерия РФ перестала доставать до жилых районов.

А когда началось контрнаступление, и оборона оккупантов посыпалась, было решено этим воспользоваться по-максимуму и отогнать войска РФ как можно дальше.

Россияне снова недооценили Украину и вообще не ожидали, что мы способны осуществлять наступление более чем на одном направлении. В тот момент уже развивалась операция в Херсонской области.

– Наступление в Харьковской области стало для них полной неожиданностью. Оказалось, что они не готовы там к обороне, она фактически обрушилась, последовал так называемый эффект домино, – напомнил Евгений Дикий.

Он уточнил, что благодаря этой операции Харьков перестал быть прифронтовым городом.

Кроме того, харьковский успех “фактически дал люфт” дожать оккупантов в Херсонской области. Как объяснил Дикий, россияне готовились к боям за Херсон, создали эшелонированную оборону из трех линий. И наступление на Юге началось не слишком удачно для ВСУ: мы смогли прорвать только первую из трех линий и понесли потери.

– Если бы было только это, очень вероятно, что это сильно пошатнуло бы и настроения внутри страны, а особенно настроения наших партнеров. Это могло быть воспринято как доказательство нашей неспособности к наступательным действиям. Мол, в обороне украинцы удержались, но сдвинуть россиян с территорий, которые уже под оккупацией, невозможно.

И Харьковская область тогда в психологическом и политическом смысле полностью перекрыла это неудачное начало Херсонского наступления. На волне неожиданной эйфории и оптимизма было абсолютно нормально воспринято и в нашем обществе, и на Западе, что мы полностью изменили стратегию в Херсонской области и вместо быстрого штурма перешли к медленному выдавливанию оккупантов оттуда, — объяснил военный аналитик.

Он напомнил, что осенью 2022 года ВСУ смогли перебить логистику оккупантов на Юге и принудить их к “жесту доброй воли”.

А дальше уже эти две победы в Харьковской и Херсонской областях, одержанные совершенно по-разному, “сложились вместе и стали символом того, что деоккупация и наступление на россиян возможны“.

– Что возможна деоккупация именно большими кусками. И это была принципиальная политическая поворотная точка. Это окончательно сформировало у наших союзников представление о том, что Украина способна в этой войне не только выстоять и не проиграть, но и победить и освободить свои территории, — подчеркнул Евгений Дикий.

Влияние на военную помощь Украине

В документальном фильме Год Владимир Зеленский подтвердил, что помощь от союзников “идет параллельно с победами”. Именно поэтому таким важным был успех ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года.

– Без этих побед, скажу прямо, помощи от партнеров можно не дождаться. Потому что эта помощь всегда идет параллельно с победамм. Поэтому в тот период для нас важна была победа, – отметил президент.

Евгений Дикий в комментарии Фактам ICTV выразил мнение, что часть союзников действительно восприняли Харьковскую операцию “как сигнал, что можно и нужно инвестировать в украинскую победу”. Однако для некоторых западных политиков “это был звоночек, что, оказывается, Россия может полностью проиграть”.

– До Харькова и Херсона просто сдержать россиян, не дать им продвигаться дальше – это уже была сверхзадача. Мы с союзниками могли не разбираться, кто и как видит окончательную победу. Стояли оборонительные задачи, и по поводу них был полный консенсус. А после Харькова и Херсона та часть союзников, которая не готова к полному поражению РФ, которая хотела просто, чтобы Путин не победил, всерьез восприняла перспективу, что Россия может полностью проиграть, и начала фактически тормозить нам помощь, — считает Дикий.

Он уточнил, что, с одной стороны, после двух успешных наступательных операций мы получили мощный аргумент для переговоров с западными партнерами по поводу оружия. Наши победы минувшей осенью действительно способствовали поставкам военной помощи.

А с другой стороны, по мнению Евгения Дикого, эти же победы “привели к тому, что каждый акт этих поставок уже рассматривался через призму, а не слишком ли нам помогают, не приведет ли это к слишком сокрушительному поражению РФ”.

Военный эксперт Петр Черник в комментарии Фактам ICTV обратил внимание, что Вооруженные силы Украины, занимающие 15-е место среди армий мира, смогли разбить в Харьковской области так называемую “вторую армию мира”, которая преобладала численно и по количеству техники. По словам эксперта, “это редкое явление в истории”.

Черник подтвердил, что после Харьковской операции западные союзники действительно начали согласовывать больше оружия.

– Пошел большой поток оружия. Как раз тогда, по ее результатам, растаял танковый лед (сформировалась танковая коалиция. – Ред.). К нам поступили MIM-104 Patriot и SAMP/T, – заявил эксперт.

А впоследствии появилась и авиационная коалиция, в рамках которой уже стартовали учения украинских пилотов. И в начале следующего года Украина ожидает истребители F-16.

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