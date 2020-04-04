Станом на 4 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 099 389 осіб. З них вилікувалися 226 603, а 58 929 пацієнтів померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 277 953 хворих.

На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 119 827 осіб, помер 14 681 хворий.

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Китай, де зародилася недуга опустився на четверту сходинку, там серед 82 518 хворих 76 923 пацієнтам вдалось одужати.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 4 квітня зафіксували 1 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 27 людей. Загалом 22 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.