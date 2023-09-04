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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чекаю на меми. Шольц показав травмоване око з піратською повʼязкою

Чекаю на меми. Шольц показав травмоване око з піратською повʼязкою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно травмував обличчя під час пробіжки. 

Фотографією із піратською повʼязкою на оці він поділився на своїй сторінці у Twitter.

Також на знімку можна побачити садна на обличчі політика. Яле все виглядає страшніше ніж насправді, зазначив Шольц. 

– З нетерпінням чекаємо мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є, – написав канцлер.

Зазначається, що через отриману травму канцлеру Німеччини довелося перенести ряд зустрічей.

Нагадаємо, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – єдиний, хто всередині коаліції блокує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Фото: Олаф Шольц/Twitter

Олаф Шольц, очі, Травма
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