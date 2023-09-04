Чекаю на меми. Шольц показав травмоване око з піратською повʼязкою
Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно травмував обличчя під час пробіжки.
Фотографією із піратською повʼязкою на оці він поділився на своїй сторінці у Twitter.
Також на знімку можна побачити садна на обличчі політика. Яле все виглядає страшніше ніж насправді, зазначив Шольц.
– З нетерпінням чекаємо мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є, – написав канцлер.
Зазначається, що через отриману травму канцлеру Німеччини довелося перенести ряд зустрічей.
Нагадаємо, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – єдиний, хто всередині коаліції блокує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Фото: Олаф Шольц/Twitter
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