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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 15 травня у Києві підтвердили ще 56 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 068.

Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.

Хто захворів: 

  • 27 жінок віком від 21 до 78 років;
  • 19 чоловікiв віком від 30 до 80 років;
  • 10 дітей: 2 дiвчинки віком 9 та 13 років та 8 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

15 травня приріст захворювання за добу становив 52 людини, а 13 травня 30 осіб. Наразі статистика інфікувань за добу зростає.

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 399 хворих, за добу +5;
  • Шевченкiвський район – 146 хворих, за добу +5;
  • Солом’янський район – 186 хворих, за добу +3;
  • Дніпровський район – 193 хворих, за добу +7;
  • Святошинський район – 133 хворих, за добу +6;
  • Деснянський район –  208 хворих, за добу +8;
  • Подільський район – 104 хворих, за добу +2;
  • Голосіївський район – 179 хворих, за добу +5;
  • Оболонський район – 157 хворих, за добу +5;
  • Дарницький район – 363 хворих, за добу +10.

 

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

Читайте:  В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.

Загалом 4 473 пацієнти одужали після зараження Covid-19 та 476 осіб померли.

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