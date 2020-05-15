Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 травня у Києві підтвердили ще 56 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 068.
Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.
Хто захворів:
- 27 жінок віком від 21 до 78 років;
- 19 чоловікiв віком від 30 до 80 років;
- 10 дітей: 2 дiвчинки віком 9 та 13 років та 8 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
15 травня приріст захворювання за добу становив 52 людини, а 13 травня 30 осіб. Наразі статистика інфікувань за добу зростає.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 399 хворих, за добу +5;
- Шевченкiвський район – 146 хворих, за добу +5;
- Солом’янський район – 186 хворих, за добу +3;
- Дніпровський район – 193 хворих, за добу +7;
- Святошинський район – 133 хворих, за добу +6;
- Деснянський район – 208 хворих, за добу +8;
- Подільський район – 104 хворих, за добу +2;
- Голосіївський район – 179 хворих, за добу +5;
- Оболонський район – 157 хворих, за добу +5;
- Дарницький район – 363 хворих, за добу +10.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.
Загалом 4 473 пацієнти одужали після зараження Covid-19 та 476 осіб померли.