Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 травня у Києві підтвердили ще 56 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 068.

Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.

Хто захворів:

27 жінок віком від 21 до 78 років;

19 чоловікiв віком від 30 до 80 років;

10 дітей: 2 дiвчинки віком 9 та 13 років та 8 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

15 травня приріст захворювання за добу становив 52 людини, а 13 травня 30 осіб. Наразі статистика інфікувань за добу зростає.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 399 хворих, за добу +5;

– 399 хворих, за добу +5; Шевченкiвський район – 146 хворих, за добу +5;

– 146 хворих, за добу +5; Солом’янський район – 186 хворих, за добу +3;

– 186 хворих, за добу +3; Дніпровський район – 193 хворих, за добу +7;

– 193 хворих, за добу +7; Святошинський район – 133 хворих, за добу +6;

– 133 хворих, за добу +6; Деснянський район – 208 хворих, за добу +8;

– 208 хворих, за добу +8; Подільський район – 104 хворих, за добу +2;

– 104 хворих, за добу +2; Голосіївський район – 179 хворих, за добу +5;

– 179 хворих, за добу +5; Оболонський район – 157 хворих, за добу +5;

– 157 хворих, за добу +5; Дарницький район – 363 хворих, за добу +10.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.

Загалом 4 473 пацієнти одужали після зараження Covid-19 та 476 осіб померли.